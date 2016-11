Haigerloch ­Gehwege: Lieber Asphalt statt Pflaster

Haigerloch-Hart (bf). Der Endausbau der Eichwaldstraße stand ebenfalls auf der Tagesordnung der Harter Ortschaftsratsitzung am Montag. In der kurzen Straße, die an die Höfendorfer Straße anschließt, sind vier Plätze bebaut, ein Bauantrag liegt vor. Drei Grundstücke sind noch nicht bebaut.