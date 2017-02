Haigerloch Geheimnisvolle Voodoo-Show gefällt der Jury

Die "Dancefusion" aus Zimmern zauberte unter dem Motto "Weiß beginnt, schwarz gewinnt" eine Partie Schach auf die Bühne. Mit von der Partie beim Wettbewerb der 1er-Garden waren auch die Große Garde aus Ringingen ("Macht Platz, die Kobolde führt es über den Regenbogen zum Schatz") und die Tanzgarde aus Hart, die sich wie die Dancefusion dem Thema Schach widmete.

Die Große Garde aus Rangendingen suchte als schön geschminkte "Fledermäuse" ihre Opfer in der Glückaufhalle. Das Hofballett aus Obernheim veranstaltete ein "Chaos im Märchenwald", und die Garde aus Unterhausen trat als "Himmlische Elfen" zu Deutsch-Pop-Titeln mit einem Marsch-orientierten Showtanz an.

Die drei Garden aus Stetten kamen nicht in die Wertung, dafür wurde die Große Garde bei ihrem letzten Auftritt vom Narrenrat mit Sekt bedacht, und die Mädels hatten auch eine Überraschung für ihre Leiterinnen parat. Bereits am Nachmittag hatte ein Preistanz für Mini- und Juniorinnen-Garden in der Glückaufhalle stattgefunden.