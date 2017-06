Haigerloch-Stetten. Hohen Sachschaden hat eine 76-jährige Frau in Stetten am Freitagabend mit ihrem Auto verursacht – vermutlich aus einem Moment der Unachtsamkeit heraus, wie die Polizei berichtet. Sie war mit ihrem Mercedes A-Klasse auf dem abschüssigen Heerweg zunächst gegen das Heck eines am Fahrbandrand geparkten BMW geprallt und in der Folge dieser Berührung gegen eine Gartenmauer gestoßen. An den beiden Autos entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die bei dem Unfall scheinbar unverletzte Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Balinger Klinik gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.