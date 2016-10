Haigerloch Gas löst Explosion und Brand in Scheune aus

Übungsobjekt war ein Haus in der Birkenwaldstraße. Die Übungsidee: Ein Mann war in seiner Scheune mit Schweißarbeiten an seinem Traktor beschäftigt. Dabei strömte Gas aus undichten Gasflaschen, dieses entzündete sich, es kam zu einer Explosion. Dadurch gerieten die Scheune und anschließend der Dachstuhl des Wohnhauses in Brand. Die Feuerwehren aus Bittelbronn, Weildorf und Haigerloch wurden um 16 Uhr 20 alarmiert.

Fünf Personen waren im brennenden Haus gefangen, eine weitere Person unter dem Traktor eingeklemmt. Einsatzleiter Daniel Pfister koordinierte die Rettungsarbeiten. Die Feuerwehr Bittelbronn rettete die im Haus befindlichen Personen und schützte mit der Riegelstellung die eng stehenden benachbarten Gebäude

Die Abteilung aus Haigerloch befreite den unter seinem Traktor eingeklemmten Arbeiter mittels eines so genannten Hebekissens, das in der Lage ist, Lasten von mehreren Tonnen in die Höhe zu befördern. Mit der Drehleiter der Haigerlocher Wehr wurde eine Person aus dem Obergeschoss gerettet, später wurde die Drehleiter zur Bekämpfung des Brandes im Dachstuhl eingesetzt. Die Weildorfer Wehr kümmerte sich derweil um die Wasserförderung.