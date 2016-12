Haigerloch Gänsehaut bei musikalischem Naturschauspiel

Geishas sorgen für fernöstlichen Zauber

Die vergängliche Schönheit der japanischen Kirschblüte zauberten die Musiker bei "Sakura – A Japanese Folk-Song" von Kagi Kyamatsu auf die Bühne. Hier begeisterten Carina Diebold an der Piccolo-Flöte und Franziska Erat auf der Oboe mit ihrem anmutigen Spiel. Zwei Geishas, die in der Halle Glückskekse verteilten, sorgten zusätzlich für fernöstlichen Zauber. Mit Maultrommel (Uli Schweinfurt Class), Didgeridoo (Chris Wehrstein) und Bongos (Bernd Weise) ging die Reise weiter nach Australien mit "Pacific Dreams" von Jacob DeHaan. Höhepunkt des ersten Konzertteils war "Antarctica" von Carl Wittrock, bei dem die Musiker die Erhabenheit der überwältigend schönen und zugleich bedrohlichen Natur der Antarktis auf der Bühne entstehen ließen. Bei diesem musikalischen Naturschauspiel mit Flöten-Soli von Carina Diebold und Nadja Fournereau war Gänsehautfeeling garantiert.

Mit "Hot Latin", einem Medley arrangiert von John Wasson, ging es nach der Pause mit südamerikanischen Rhythmen weiter. Für Nordamerika hatte Armin Wehrstein ein Medley von Frank Sinatra ausgesucht. Die Musiker, vor allem Chris Wehrstein an der Trompete, schafften es, das besondere Flair des legendären Entertainers auch ohne Gesangsstimme auf die Bühnenbretter zu bringen.

Zurück in Europa widmeten sich die Musiker der Liverpool Sound Collection mit den Hits "House oft he Rising Sun" und "Dont’t let me be misunder-stood". Und was könnte als Abschluss unter eine solche musikalische Reise besser passen als "We are the World" von "USA for Africa", das die Musiker als Zugabe präsentierten. Ganz war‘s das dann aber noch nicht: Zum Schluss durfte auch das Publikum in der Witthauhalle bei "Tochter Zion" noch selbst aktiv werden und mitsingen.