Haigerloch Fürbitt’ zum Schutz vor allen Seuchen

Los geht der Jahrtag schon am frühen Morgen. Ab 9 Uhr wird in der Wendelinskapelle ein Seel- und Lobamt gefeiert. Dabei zünden Zunftmeister Martin Beuter und Kerzenmeister Berthold Schwarz zu Ehren der Verstorbenen der Zunft eine Kerze an. Diesmal wird der Gottesdienst außerdem von den Singenden Schäfern der Zollernalb unter der Leitung von Schäfer Berthold Schwarz mitgestaltet. Danach ist im Vereinsheim Gabelfrühstück und "Rechnungsabhör", hinter der sich in erster Linie der Jahresbericht des Zunftmeisters verbirgt.