Haigerloch Für Owinger Feuerwehr ist Personalnot derzeit noch ein Fremdwort

Paul Edele berichtete, dass die Altersabteilung der Gesamtwehr am 19. Juli einen Ausflug nach Bad Schussenried plant und am 18. August ein Grillfest feiert. Jan Bulach von der Jugendfeuerwehr verwies auf derzeit zwei Owinger in der Haigerlocher Jugendfeuerwehr und zwei in der Kindergruppe "Löschhaie".

Kassenwart Markus Dick vermeldete einen Überschuss, den Gesamtetat bezeichnete er als gut. Von den Kassenprüfern Raphael Henne und Bernd Hömens kamen keine Beanstandungen.

Owingens Ortsvorsteher Karl-Heinz Pfister lobte die Vorgehensweise der Feuerwehr bei ihren beiden Einsätzen und führte die einstimmige Entlastung der Amtsinhaber herbei. Der stellvertretende Gesamtwehrkommandant Jörg Seidel war mit der personellen Besetzung der Abteilung Owingen und deren Ausbildungsstand sehr zufrieden. Als "sehr gut" bezeichnete er zwei Übertritte aus der Jugendfeuerwehr in die Aktivenabteilung. Die Zusammenarbeit der Owinger Feuerwehrleute mit den übrigen Abteilungen sei toll.

Wie Abteilungskommandant Rainer Volm am Ende der Versammlung bekannt gab, habe der durchschnittliche Probenbesuch bei 79,5 Prozent gelegen, er wünschte sich aber einen besseren Wert. Die fleißigsten Übungsteilnehmer bekamen Gutscheine. Auch einige Mängel am Feuerwehrhaus sprach Volm an. Weiter überreichte er Felix Bauer und Susanne Markovic vom DRK Haigerloch einen Scheck über 500 Euro für das neue Einsatzfahrzeug der Ersthelfer-Vor-Ort-Gruppe. Andreas Volm, Markus Dick, Jan Bulach, Matthias Volm und Daniel Kopf wurden zu Hauptfeuerwehrmännern ernannt.