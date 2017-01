Haigerloch Für Kirche und Bauern ein besonderer Tag

In vielen Gegenden ist Maria Lichtmess der Tag, an dem der Weihnachtsschmuck wieder aus Kirchen und Häusern entfernt wird. An diesem Tag werden auch alle Kerzen geweiht, die im Laufe eines Kirchenjahres gebraucht werden. Privatleute brachten früher zu Lichtmess ihre Kerzen in die Kirche, um sie segnen zu lassen. Sie wurden meist zum Beten in dunklen Morgen- oder Abendstunden oder zur Krankenwache entzündet. Dieser Akt wurde als Brauch mit einer Lichterprozession gefeiert.

Auch im Bauernjahr hatte früher der Lostag Maria Lichtmess eine große Bedeutung, denn die neue Aussaat begann zu diesem Datum. Es gilt unter anderem folgende Bauernregel: "Lichtmess im Klee, Ostern im Schnee".

Solche Aspekte greift die einstündige Fackelwanderung am Donnerstag auf. Sie startet um 18 Uhr beim Café Theresia (Fackelausgabe ist ab 17.45 Uhr). Nach der Wanderung gibt es ein Vesper im Café.