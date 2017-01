Haigerloch Für jene, denen es nicht gut geht

Dabei ist ein stolzer Betrag zusammengekommen. Die Geschäftsführung des Unternehmens hat die Summe noch aufgestockt, so dass Horst Simschek, Stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen, insgesamt 1680 Euro in Empfang nehmen konnte. Simschek freute sich sehr über die Spende.

Er wisse es zu schätzen, dass die Pezet-Mitarbeiter gerade zu Weihnachten an jene denken, für die das Fest durch Krankheit und von Sorgen geprägt ist. Über Weihnachten wurden fünf Familien mit schwerst krebskranken Kindern in den beiden Häusern des Vereins betreut. Simschek versprach, dass jeder Cent des gesammelten Geldes den kranken Kindern und ihren Familien zu Gute kommen werde. Der Vorstand des Fördervereins arbeitet ehrenamtlich, der Verein finanziert sich rein aus Spenden. Mit den Spendengeldern werden die Häuser unterhalten und ausgebildete Mitarbeiter des psychosozialen Dienstes und Pflegekräfte bezahlt, erklärte Horst Simschek.

Die Pezet-Mitarbeiter sammeln seit Jahren vor Weihnachten für wohltätige Zwecke. Sie haben das Geld auch im vergangenen Jahr dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen gespendet.