Haigerloch Für eine konfliktarme Schule

Auch in diesem Schuljahr haben 18 Schülerinnen und Schüler erfolgreich an der Konfliktlotsenausbildung teilgenommen. Konfliktlotsen, sorgen für ein gewalt- und konfliktfreies Miteinander an Schulen, in dem sie zum Beispiel bei der Pausenaufsicht helfen oder mit Hilfe von als Mediatoren ausgebildeten Lehren und Lehrerinnen in Gesprächen Lösungen suchen, wenn es zwischen Schülern Probleme gibt. Konfliktlösungen können in mehrstufigen Prozessen ablaufen. Das Gymnasium hat mit diesem Modell gute Erfahrungen gemacht.

Die Ausbildung umfasst ein Trainingsprogramm sowie praktische Übungen, die Schüler wenden dafür etwa 40 Stunden auf. Das Gymnasium verfügt jetzt über etwa 50 Konfliktlotsen.

Bei einer Feier in der Witthauhalle bekamen die 18 Neuen kürzlich ihre Urkunden und Ausweis-Schilder überreicht. Direktorin Karin Kriesell dankte den Schülern, die einen Teil ihrer Freizeit für die Ausbildung zu Mediatoren geopfert haben, sowie den beiden Ausbildern Janine Hammer und Robert Martinez.