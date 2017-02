Haigerloch Fünf Sterne stehen für Qualität

Die in drei Stufen verliehenen Meisterhaft-Zeichen (Meisterhaft + Haken, Meisterhaft + 4 Sterne und Meisterhaft + 5 Sterne) sollen zudem Bauinteressenten die Suche nach einem zuverlässig arbeitenden Bauhandwerksunternehmen erleichtern.

Mit der Auszeichen wolle man zeigen, "dass Qualität am Bau ein Zeichen hat", erklärte der Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Dieter Diener, als er die fünf Meisterhaft-Sterne im Rahmen eines Unternehmerseminars in Loßburg an die HaserBau-Geschäftsführer Timo Haser, Roland Haser und Kerstin Dehner überreichte.

Das in fünfter Generation betriebene Familienunternehmen mit seinen 27 Mitarbeitern ist damit in Baden-Württemberg einer von aktuell 33 Betrieben, die fünf Meisterhaft-Sterne haben.