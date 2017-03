Zur Frühjahrssitzung trafen sich die Vertreter der Altersabteilungen vom Kreisfeuerwehrverband Zollernalb in Haigerloch. Im Atomkellermuseum fand eine Führung statt (Foto). Danach begrüßten Kreisobmann Helmut Brösamle und der Abteilungskommandant der Feuerwehr Haigerloch, Matthias Kuner, die Gäste im Feuerwehrhaus, darunter Kreisbrandmeister Stefan Hermann. Am 30. September findet die Hauptversammlung in Melchingen statt. Bei dieser stehen die Wahlen der gesamten Vorstandschaft, die Bestätigung der Raumschaftsvertreter und Ehrungen im Mittelpunkt. Am 9. Mai ist eine Informationsfahrt nach Stuttgart geplant. Foto: Wolf