Haigerloch Fortbildung mittels Online-Kursen

Mit dem eLearning-Angebot können Nutzer zeit- und ortsunabhängig auf Programme und Video-Tutorials (Anleitungen) zu unterschiedlichen Themen zugreifen. Es kann beispielsweise zwischen Englisch, Spanisch oder Deutsch als Fremdsprache gewählt werden. Wer sich im EDV-Bereich weiterbilden will, kann einen Word-, Excel-, Power-Point- oder Outlook-Kurs belegen. Die Kurse kommen aus den Themenbereichen Sprache, Beruf, EDV, Freizeit, Jura, Medizin und Wirtschaftswissenschaften. Einzige Voraussetzungen für die Nutzung der Kurse sind ein Internetanschluss, sowie ein gültiger Bibliotheksausweis von einer der teilnehmenden Bibliotheken. Das komplette eLearning-Angebot kann auf der Homepage des Onleihe-Verbundes Schwalbe, so wie dem OPAC der Stadtbücherei Haigerloch eingesehen und genutzt werden.

Zum 1. Februar ist außerdem eine neue Benutzungsordnung für die Stadtbücherei in Kraft getreten, welche der Gemeinderat in seiner Sitzung am 31. Januar beschlossen hat. Darin sind die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die Leihfristen neu geregelt.

Die Leihfrist für Bücher, Hörbücher, Musik-CDs und Computerprogramme beträgt vier Wochen, die Frist für alle anderen Medien zwei Wochen. Leihfristen können von Büchereinutzern auf Antrag auch verlängert werden – sofern keine Vorbestellung für das ausgeliehene Medium vorliegt.