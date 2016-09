Haigerloch Förderverein möchte Dream Team werden

Zwischen 8.55 und 13.55 Uhr hat der Verein Zeit, eine Aufgabe zu lösen, die ihm der Radiosender an diesem Morgen stellt. Erfüllt er sie, gibt es den Antenne-1-Dream-Team-Pokal und 500 Euro für die Vereinskasse. Helfer, Zuschauer und Zuhörer sind am Sonntag in der Turnhalle willkommen. Wer keine Zeit hat, kann über das Radio zuhören, denn der Sender wird am Sonntag immer wieder mit Live-Ausschnitten über den Fortgang der zu lösenden Aufgabe berichten.

Der Förderverein Vereinsgemeinschaft bewirtet zudem gegen eine freiwillige Spende mit Getränken und Roten Würsten vom Grill.