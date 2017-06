Haigerloch Flugschriften waren ein echter Verkaufschlager

Dass sich eine Frau mit Gelehrten anlegte, war unerhört. Die Gelehrten verweigerten den direkten Dialog mit der streitbaren Adligen und antworteten mit einem Schmähgedicht von einem anonymen Verfasser, den es vermutlich nie in Person gegeben hat. Darin wurde Argula wüst beschimpft. Sie antwortete ihrerseits mit einem Gedicht, ohne sich jedoch auf das Niveau der Schmähredner herabziehen zu lassen.

Dabei ging es der Adligen nicht darum, Streit zu provozieren oder die traditionelle Rolle der Frau in Frage zustellen. Sie erhob ihr Stimme für den jungen Seehofer, "weil es sonst niemand tut". Sie berief sich dabei auf die Bibel und die Pflicht zur Bekenntnis.

Interessanterweise wurde Argula für ihren "Affront" gegen Fürst und Gelehrte nicht selbst zur Rechenschaft gezogen. Die Bestrafung, seiner unbotmäßigen Ehefrau solle der Ehemann vornehmen, so die Obrigkeit, die ihm freistellten, ob er ihr "zwei Finger abhacken oder sie gar ganz erwürgen wolle".

Dazu kam es nicht, aber Friedrich zu Grumbach verlor sein Amt als hoher Beamter, was die Familie in finanzielle Schwierigkeiten stürzte. Seehofer konnt übrigens aus der Haft fliehen und war später reformatorischer Pfarrer in Winneden.

Etwas anders lag der Fall bei Margareta von Treskow. aus. Sie war Witwe und hatte dadurch als Verwalterin des Familiengutes und Mutter eines noch minderwertigen Sohnes mehr Befugnisse als anderer Frauen ihrer Zeit. So setzte sie den reformatorischen Pfarrer Michael Topp in der Dorfkirche von Bukow in Mecklenburg-Vorpommern ein, der aber vom "altgläubigen" Bischof inhaftiert wurde. Treskow wandte sich daraufhin 1534 in einer öffentlichen Bittschrift an den Bischof, in dem sie die Notwendigkeit darlegte, dass die Gemeinde einen Pfarrer habe, um die Sakramente zu spenden.

Um ihr Ziel zu erreichen nahm sie eine unterwürfige Haltung ein und verwies auf ihren Status als Witwe. Mit Erfolg: Bis zur Volljährigkeit des Sohnes wurde in der Dorfkirche in Bukow "lutherisch gepredigt".