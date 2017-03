Haigerloch Fleißige Hände sind dringend gesucht

Zur Ernte informierte auch Schriftführerin Sophie Jaillet. 400 Kilogramm Bio-Mostobst lieferte der Verein an die ­BayWa ab. Zwölf Zentner Äpfel wurden zum Mosten nach Owingen gebracht. Die 365 Liter Saft wurden vor Ort in "Bag in Box" (BiB) verkauft. Im Projektrahmen "Grünes Klassenzimmer" wurden 440 Kilogramm Bioobst an die BayWa abgeliefert, zirka 600 Kilogramm für Apfelsaft in Boxen. Mittelmäßig war die Beerenernte, die aufgrund von mangelndem Interesse künftig wohl eher rückläufig sein wird.

Posten neu besetzt

Neben Ehrungen standen Wahlen der Gruppe II im Fokus der Hauptversammlung. Neu als zweiter Vorsitzender wurde Oswin Stehle für Reiner Stemmer gewählt. Bis ein neuer Kassierer gefunden ist, führt Horst Henle dieses Amt kommissarisch weiter. Als neues Ausschussmitglied wurde Paul Marienfeld für Oswin Stehle ins Amt gewählt. Kassenprüfer bleibt weiterhin Richard Stehle. Ein besonderer Dank des Vorstands sowie ein Präsent gingen an Reiner Stemmer für seine langjährige Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender.

In Vertretung von Kassierer Horst Henle übernahm Thomas Becker den Kassenbericht.

Weniger Schulden

Die Schulden für die Photovoltaikanlage schrumpfen, neue Gerätschaften konnten angeschafft werden und übrig ist ein kleines Plus in der Kasse. Der Verein steht finanziell also auf einer gesunden Basis. Einige Ehrungen mussten in Abwesenheit der Geehrten erfolgen. Edelgard Gsell wurde für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft mit dem Goldenen und Reinhold Stelzer für 25 Jahre mit dem Silbernen LOGL-Bäumchen vom Landesverband ausgezeichnet.

In diesem Jahr steht beim Verein wieder viel auf dem Programm. Am Samstag, 25. März, findet ab 14 Uhr ein Arbeitseinsatz im Lehrgarten statt. Am 1. April findet ein Baumschnittkurs mit den beiden Baumwarten Horst Henle und Reiner Stemmer mit anschließendem Dämmerschoppen statt.

Im Rahmen des Umwelttages mit Schülern am 17. Mai wird auch der Lehrgarten des OGV mit einbezogen. Geplant ist zudem ein Besuch der ­kleinen Landesgartenschau in Bad Herrenalb und ein ­gemeinsamer Ausflug mit dem OGV Hart.

Aufgrund des Dorffestes ­findet kein Sommerfest im Lehrgarten statt. Der OGV ist beim Dorffest mit einem ­Kaffee- und Kuchenstand vertreten.