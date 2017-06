Haigerloch Fitalis schließt Ende August

Haigerloch. "Das Umfeld für Sportstudios, speziell für kleinere Studios wie das Fitalis in Haigerloch, ist äußerst schwierig geworden", teilt Pächter Alexander Harter gegenüber unserer Redaktion mit. Der Fachwirt für Sport und Fitness hat das Fitalis seit dem 1. Januar 2012 unter seiner Regie, also fast sechs Jahre. Davor war das Fitalis als Gesundheitszentrum "Laconia" in Haigerloch eine feste Größe.

Über die Schließung informierte Fitalis-Betreiber Harter die Mitglieder bereits im Vorfeld. Harter weist darauf hin, dass Gutscheine und/oder 10er-Karten noch bis zum 31. August eingelöst werden können. In der verbleibenden Zeit bis zur Schließung, würde das Studio wie gewohnt weiter betrieben. Etwas angepasst wurden die Öffnungszeiten. Dafür ist das Studio nun an Feiertagen geöffnet.

Die Räume des Fitalis bieten auf insgesamt etwa 710 Quadratmetern verteilt auf zwei Etagen, Trainingsräume mit moderner Geräteausstattung dem neuesten Erkenntnisstand der Sport- und Reha-Technik entsprechend, aber auch einen Wellness-, Sauna- und Kosmetikbereich. Und dies für eine breit gefächerte Zielgruppe. Auch ältere Menschen wurden mit diversen Programmangeboten angesprochen.