Haigerloch Fischmarkt mitten im Badischen

Nach der Anreise per Bahn durchs Kinzigtal standen in Offenburg für die 55er der Besuch des Hamburger Fischmarkts mit anschließender Einkehr in einem Fischrestaurant.

Wie sich’s gehört, war auch eine Besichtigung der Weinkellerei Renner mit anschließender Weinprobe organisiert. Danach tauschte man beim Offenburger Weinfest am Abend in geselliger Runde Erinnerungen an vergangene Jahrgangszeiten aus. Am Sonntag erkundete man nach dem Frühstück auf Schusters Rappen die Stadt Offenburg mit ihren Sehenswürdigkeiten, bevor am Nachmittag wieder die Bahn die Jahrgänger nach Horb transportierte. Im Restaurant Germania ließ man dann die beiden Ausflugstage beim Abendessen ausklingen.