Das Bohren von Löchern für die Anker, welche das engmaschige Drahtgeflecht in der Felswand über dem Atomkeller festhalten, erwies sich an dem rissigen und klüftigen Untergrund schwieriger als gedacht.

Auch das Einpressen einer Suspension in diese Bohrlöcher klappte in der Praxis nicht so, wie in der Theorie, weil die Flüssigkeit in den klüftigen Löchern keinen Halt fand. Also musste man sich mit Spritzbeton behelfen. Insgesamt kostet die Felssicherung nun rund 217 000 Euro.