Haigerloch Fast wie zu Hause im Wohnzimmer

Haigerloch-Bad Imnau. Margrit Damm, bisher Wirtin des Café Klatsch in Balingen-Rosswangen, hat sich mit dem Café Theres, das im ehemaligen Theresienhaus in der Brunnenstraße entstanden ist, einen Herzenswunsch erfüllt.

So wie im Café Klatsch wird sie auch dort, wo früher die Schwestern des Stahlbades Bad Imnau wohnten, künftig eine Mischung aus Café-Betrieb und dem Verkauf von Kunsthandwerk anbieten. "Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses seit Jahren bewährte Konzept auch in der herrlichen Landschaft im Eyachtal so gut angenommen wird wie bisher in Rosswangen", meinte die sympathische Geschäftsfrau.

Das Café besteht aus drei separaten in den Farben grün, rot und violett gehaltenen Gasträumen, die liebe- und stilvoll mit dem passenden Mobiliar eingerichtet sind. Je nach Bestuhlung passen zwischen acht und zehn Personen in die Räume.