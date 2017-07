Haigerloch Fast keine Fische mehr im Ammelsbrünnele

Der Wasserspiegel fällt und zurzeit fehlen rund 50 Zentimeter. Das Niedrigwasser hatte zur Folge, dass im vergangenen Winter nahezu alle Fische – nur drei überlebten – in der dünnen Eisdecke erfroren. Derzeit regt sich nur ein Froschpaar am Ufer. Und auch die Seerosenplatte, die noch mit zirka 50 weißen Rosen in voller Blütenpracht schwimmt, ist in Gefahr, sollte der Wasserspiegel weiter sinken. Mindestens 60 Zentimeter hoch sollte das Wasser stehen.

Grund für die drohende Austrocknung ist unter anderem das Versiegen der Quelle am Westrand des Waldes in Richtung Felldorf. Vor vielen Jahren wurde im Sommer das überfließende Wasser aus dem alten Bierlinger Wasserversorgungsschacht in den See geleitet. Seit dem Bau des neuen Wasserturms im Wald ist dies nicht mehr möglich.

Die Betreuer überlegen jetzt, wie das Wasser anderweitig herbeigeschafft werden kann. Das Feuchtbiotop entstand wohl um 1910. An den Ufern des kleinen Sees wachsen seltene Blumen wie zum Beispiel die gelbe Wasserlilie. Der Teich ist ein Laichplatz für Frösche und Kröten und lockt auch viele Vogelarten an, die in der Umgebung nisten. Im Lauf der Jahre haben allerdings Wasserpflanzen den See überwuchert, sodass er immer wieder ausgeräumt und gesäubert werden muss.