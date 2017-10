Haigerloch Fast 24 Stunden lang auf Trab gehalten

19 Jugendliche der Jugendfeuerwehr und sechs vom Jugendrotkreuz (JRK) Haigerloch nahmen an der etwa halbstündigen Abschlussübung am Samstagnachmittag in Haigerloch teil und meisterten diese mit Bravour. Auch die Eltern waren eingeladen, ebenso Zaungäste. Bürgermeister Heinrich Götz verfolgte die Übung genau wie Kreisjugendfeuerwehrwart Alexander Dapp und die Kreisjugendleiterin des Jugendrotkreuzes, Sabine Nötzel, mit großem Interesse Vor Ort waren auch mehrere Abteilungskommandanten und deren Stellvertreter.

Das Szenario mit dem die Nachwuchs-Floriansjünger am Samstagnachmittag konfrontiert wurden, war ein Brand im Veranstaltungsraum des Jugendbüros. Zwei Jugendliche wurden dabei von den Flammen eingeschlossen und mussten aus dem brennenden Haus gerettet werden. Die Verletzten mimten Kinder aus der Kindergruppe Löschhaie. Geschminkt hatte sie das DRK, so dass ihre Verletzungen täuschend echt aussahen.

Jugendfeuerwehrwart Markus Stehle erklärte über Lautsprecher die einzelnen Bestandteile der Übung, die reibungslos ineinandergriffen – von der Brandbekämpfung bis zur Rettung und Versorgung der beiden "Verletzten".