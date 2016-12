Haigerloch Familie ehrt Gründungsmitglieder

Bei dieser Veranstaltung stellte der Kolping-Vorsitzende Hans Wiest auch das Winterprogramm der Kolpingsfamilie vor. Am Sonntag, 8. Januar, findet die traditionelle Winterwanderung mit anschließendem gemütlichem Beisammensein im Pfarrheim statt.

Ein Vortrag zum Thema "Jahrzehnte langes Leben im Missionshaus in Haigerloch" ist am Freitag, 20. Januar, vorgesehen. Am Samstag, 11. Februar, wird zur Generalversammlung eingeladen.

Der geistliche Vortrag von Pfarrer Michael Storost ist auf den Freitag, 10. März, festgelegt. Eine Kreuzwegandacht auf Loreto mit anschließender Einkehr im Löwen in Binsdorf ist am Sonntag, 2. April. Der traditionelle Ostereierverkauf im Saalbau findet am Sonntag, 9. April statt. Die letzte Aktion des Winterprogrammes ist die Ostermontagswanderung bei Bad Imnau am 17. April.