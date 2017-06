Haigerloch "Evangelisch in Hohenzollern"

Haigerloch. Die Sonderausstellung "Evangelisch in Hohenzollern" kommt nach Stationen in Sigmaringen, Albstadt und Hechingen jetzt auch nach Haigerloch. Gezeigt wird sie vom Donnerstag, 22. Juni bis einschließlich Sonntag, 13. August, im Kunstmuseum Schüz (ehemaliges Pfarrhaus) an der Schlosssteige.