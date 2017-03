Haigerloch Es liegt an den Tiefbaukosten

Haigerloch. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Bauen im Stadtgebiet teurer gemacht wurde. Am 1. Juli 2014 hatte der damalige Gemeinderat die Bauplatzpreise angehoben – damals allerdings um eine ganze Ecke mehr als das jetzt der Fall ist. Außerdem wurden mit dem Beschluss 2014 die Bauplatzpreise erstmals gestaffelt – in der Kernstadt war das Bauen mit 110 Euro pro Quadratmeter am teueresten, in Bittelbronn, Gruol, Owingen, Stetten, Trillfingen und Weildorf mit 100 Euro etwas günstiger, in Bad Imnau und Hart mit 90 Euro am billigsten. Mit dieser Strategie wollte man seinerzeit vor allem den Baulandverkauf in den einwohnerschwächsten Teilorten ankurbeln.

Doch viel gebracht hat das vor allem in Bad Imnau nichts. Der ehemalige Parkplatz der Bad Imnauer Mineralquellen an der Badstraße– ihn hat die Stadt vor ein paar Jahren gekauft und in ein Baugebiet mit dem wohl klingenden Namen "Wohnpark Wiesengrund" umgewandelt – liegt nach wie vor jungfräulich da.

Keiner der acht dort erschlossenen Bauplätze in der Größenordnung zwischen fünf und neun Ar wurde bislang an den Mann oder die Frau gebracht.