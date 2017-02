Haigerloch Es geht um die Zukunft der Schullandschaft

Bürgermeister Heinrich Götz informierte in der Januarsitzung des Gemeinderates, dass die Pro-Witthauschul-Initiative beabsichtige, bei der Versammlung eine Präsentation zu halten und er bot denjenigen Gemeinderäten an, die zum Erhalt eines Schulstandort Stetten in Stetten tendieren, dies ebenfalls zu tun, was nach den Reaktionen auf diese Offerte aber vermutlich nicht der Fall sein wird.

Die Einwohnerversammlung findet ab 19 Uhr in der Witthauhalle statt.