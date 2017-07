Haigerloch Erstklässler dürfen in Owingen bleiben

Die Nachricht von der Einschulung der acht Kinder (sechs aus Owingen, zwei aus Stetten) zum Schuljahr 2017/18 an der Grundschule in Gruol und nicht wie geplant an der Außenstelle in Owingen, hatte vergangene Woche in Owingen eingeschlagen wie eine Bombe.

All jene, welchen die Grundschule am Herzen liegt, waren mächtig sauer. Sie erinnerten sich an das, was ihnen im März 2016 gesagt und versprochen wurde, als es darum ging, die bis dahin selbstständige Grundschule in eine Außenstelle der Grundschule Gruol zu verwandeln. Aufgrund der jetzt entstandenen Situation fühlten sie sich getäuscht, ja geradezu hintergangen, das war am Montag in verschiedenen Gesprächen deutlich herauszuhören.

Und mehr noch: Mit der Nachricht von der Verlegung der ersten Klasse machte sich in den jüngsten Tagen in Owingen die Angst vorm schleichenden Aus der Grundschule breit. Dies, obwohl Gernot Schultheiß, Leiter des Staatlichen Schulamtes Albstadt, bei der erwähnten Versammlung im Owinger Kindergarten vor einem Jahr bedeutet hatte, er sehe den Schulstandort Owingen die nächsten fünf bis sechs Jahre nicht in Gefahr. Dieser Satz klang noch in manchen Ohren nach.