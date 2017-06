Haigerloch Erster Stein purzelt aus der Mauer

Haigerloch-Hart. Zum letzten Mal wurde am Wochenende in der alten Harter Halle, die viele "rauschende" Feste gesehen hat, gefeiert. Am Samstag spielte zunächst Tom Murray beim Irischen Abend (siehe gesonderten Bericht).

Der Festsonntag begann mit einem Wortgottesdienst in der Halle, den das Wortgottesdienstteam organisiert hatte. Er wurde von einer kleinen Gruppe des Musikvereins Hart musikalisch umrahmt. Thema des Wortgottesdienstes war die Gemeinschaft und die Predigt erfolgte zum Titel "Stärker als die Zeit" von Udo Lindenberg. Als Zeichen der Verbundenheit der Kirchengemeinde mit der Vereinsgemeinschaft und dem Förderverein wurde die Kollekte am Sonntag für die Hallensanierung verwendet.

Beim anschließenden Frühschoppen gab Julian Waibel, der neue Dirigent des Musikvereins Hart, seinen Einstand und zeigte, dass die Chemie zwischen ihm und den Harter Musikern stimmt.