Haigerloch Erschließung von Bauplätzen ganz oben auf der Liste

Keine erfreulichen Neuigkeiten gebe es in Sachen Ausbau der Breitbandversorgung von der Firma Pepcom, wie Ortsvorsteher Otto Schneider erklärte. Zwar habe er am 18. September die Zusage bekommen, dass die technischen Anschlüsse "Ende dieser Woche" fertig gestellt seien, genau die selbe Zusicherung hätte aber auch schon in einem Schreiben vom 20. Juli gestanden. Die Malerarbeiten in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof sind fertig, jetzt wird noch die Fassade gestrichen. Dies soll laut Schneider diese Woche geschehen.

Bei den Haushaltswünschen steht mittelfristig die Erschließung des zweien Bauabschnitts im Neubaugebiet "Hirschen" ganz oben auf der Prioritätenliste, darüber herrschte Einigkeit im Rat. Dort gibt es derzeit noch sechs freie Bauplätze, in den vergangenen zwei Jahren wurden 18 Plätze verkauft.

Laut Ortsvorsteher Schneider herrsche eine permanente Nachfrage, obwohl dem Verkauf an auswärtige Interessenten zunächst ein Riegel vorgeschoben worden sei. Die Baulücken in älteren Baugebieten seien weitgehend geschlossen, auch innerorts gebe es kaum mehr freie Flächen.

In einem neuen HirschenAbschnitt sollen acht bis zehn Bauplätze entstehen. Die Erfahrung habe gezeigt, so Schneider, dass kleine Plätze weniger nachgefragt würden als große. "Wer auf dem Land baut, will Platz ums Haus", war sich das Gremium einig.

Auf die Wunschliste soll auch die Sanierung des Rathauses, außerdem die Zufahrtsstraße zum Züchterheim und zum Käpfleswiesenhof. Im "Staffelgraben" muss der Kanal saniert werden, diese Maßnahme sei bereits für in den Haushalt 2018 in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen.