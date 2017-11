Haigerloch Erntedank-Teppich gefällt den Senioren

In Gruppen wurden die Besucher über die Geschichte der Kirche, die über fast drei Jahre hinweg für vier Millionen Euro saniert wurde und die Arbeit an den weithin bekannten kunstvollen Erntedank-Mosaiken informiert. An deren Entstehung arbeiten bis zu 60 Jugendliche und Erwachsene. Im Anschluss an diesen Besuch gab es im Kirchenkeller Kaffee und Kuchen.

Danach fuhr das Altenwerk mit dem Bus durch die herrliche Herbstlandschaft zur Autobahnkapelle an der A81 bei Engen. Dort gestaltete Diakon Peter Hipp eine Erntedankandacht.

Zum Abschluss des Ausfluges wurde im Bittelbronner Gasthaus Rössle zu Abend gegessen. Bei guter Bewirtung, regen Gesprächen und Liedern klang der Tag gemütlich und harmonisch aus.