Haigerloch Erlaheim schlägt Boll deutlich

Auch in der Folge fiel dem Krämer-Team wenig ein. Der TSV versuchte mit langen Bällen Essa Drammen und Julian Volz im Sturm in Szene zu setzten. Die Defensive der Erlaheimer stand jedoch solide.

Kurz vor der Pause hieß es dann 3:0: Rico Müller setzte sich gut durch und schob völlig frei vor Keeper Gauss ein. Mit einem deutlichen 3:0 ging es für die Teams in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel ging Boll aggressiver in die Zweikämpfe. Doch der SVE macht in der 49. Minute mit 4:0 durch Timo Welte alles klar. Müller hatte ihn mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, als Welte den heraus eilenden Torwart umkurvte und den Ball einschob.

Mit einer 4:0-Führung im Rücken, schalteten die Eichberg-Kicker bei warmen Temperaturen einen Gang zurück und ließen Boll mehr Platz. Der TSV wurde aber auch in der Folge nicht mehr gefährlich. Nach 77 Minuten musste zudem Bolls Marco Bogenschütz mit der Ampelkarte vom Platz. Erlaheim lauerte jetzt auf Konter und markierte das 5:0 (80.). Der eine Minute zuvor eingewechselte Fabian Welte war von Pascal Eith schön in Szene gesetzt worden und netzte zum 5:0-Endstand ein. Nun wartet auf Erlaheim am Sonntag, 18. Juni, um 15 Uhr in Endingen der Bezirksligist TSV Benzingen im Entscheidungsspiel um den letzten Platz im Bezirks-Oberhaus. SV Erlaheim: Schnitzler, Hirt, Joos, Ruf (57. Walter), Bosch, Müller (63. Eith), Binanzer, Holderied, Müller (85. Welte), Ott, Welte (79. Welte). TSV Boll: Gauss, Killmaier (87. Krämer), Kraus, Walz (24. Schöntag), Kraus, Bogenschütz, Schneider (56. Scheu), Walz, Uhl, Volz (56. Reichert), Drammen. Tore: 1:0 F. Müller (19.), 2:0 Bosch (22.), 3:0 R. Müller (43.), 4:0 T. Welte (49.), 5:0 F. Welte (80.). Schiedsrichter: Alexander Wintermantel (Seitingen) Zuschauer: 600.