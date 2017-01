Haigerloch Erinnerungen im Lutherjahr

Haigerloch. Und das ist in vielerlei Hinsicht facettenreich und unterhaltsam. Führungen, Lieder-, Film- und Gedichtabende halten die Erinnerungsarbeit in Haigerloch attraktiv und lebendig, gleiten aber nie ins Oberflächliche ab.

Immer stärker setzt der Gesprächskreis dabei auf die Kraft der bewegten Bilder. In diesem Jahr gibt es gleich zwei Filme in der Synagoge im Haag zu sehen. Am Donnerstag, 6. April, wird in der Synagoge ab 19.30 Uhr der französische Spielfilm "Die Schüler der Madame Anne" aus dem Jahr 2014 gezeigt. Er ist ein "Feel-Good-Movie" über eine engagierte Geschichtslehrerin an einer Pariser Brennpunkt-Schule, die es tatsächlich schafft ihre schwierige Schülerschaft zu einer Gemeinschaft zusammenzuschweißen. Und zwar indem sie mit ihnen an einem Wettbewerb zum Thema "Nationalsozialismus" teilnimmt. .

Auch bei der alljährlichen Veranstaltung zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur am Sonntag, 3. September, (11 bis 17 Uhr) gibt es einen Film zu sehen. In der Synagoge wird dabei der 2011 entstandene deutsche Dokumentarfilm "Im Himmel unter der Erde" gezeigt. Regisseurin Britta Wauer stellt darin den jüdischen Friedhof Weißensee in Berlin vor.