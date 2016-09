Haigerloch Erhalt der sakralen Schönheit kostet viel Geld

Pfarrer Michael Storost und Landrat Günther-Martin Pauli begrüßten die Vertreterin des Wirtschaftsministeriums aus Stuttgart. Iris Fromm-Kaupp vom Landesamt für Denkmalpflege, bezeichnete die Schlosskirche als eine der bedeutendsten Barockkirchen im Land. Egidius Fechter vom Förderverein zum Erhalt der Katholischen Kirchen in Haigerloch wies zunächst auf Besonderheiten wie das Deckengemälde in der Kuppel über dem Chorraum hin, bevor Architekt Bruno Siegelin einen Einblick in die komplizierte Restaurierung der ursprünglichen Renaissancekirche gab, die im 17. Jahrhundert barockisiert worden ist.

Dass dies die Stabilität des Sakralbaus nachhaltig beeinträchtigte, so Siegelin, hätten die Renovatoren zu spüren bekommen. Bei den Renovierungarbeiten sei nämlich aus dem Gewölbe-Zwickel mehr als eine Tonne Schutt auf das Gerüst über dem Altarraum gestürzt. Da das Einrüsten der Kirche auf dem Felssporn ein immenser Aufwand war, wurde auch gleich die Innensanierung in Angriff genommen. Im Frühjahr wurde sie weitgehend abgeschlossen.

Was die Freude über die wiedergewonnene Schönheit beeinträchtigt, sind natürlich die Kosten. Es bleibt eine Finanzierungslücke von 500 000 Euro, nachdem bereits 2,2 Millionen in die Sanierung geflossen sind, erläuterte Markus Winterstein vom Erzbischöflichen Bauamt. Das Geld kam von der Kirche, von der Denkmalpflege und der Denkmalstiftung, für den Restbetrag musste die Haigerlocher Kirchengemeinde ein Darlehen aufnehmen. Pfarrer Michael Storost nutzte die Gelegenheit, um Bürgermeister Heinrich Götz nochmals an die zugesagten Geldmittel der Stadt zu erinnern, die bereits im städtischen Finanzhaushalt ausgewiesen sind. Schließlich sei die Kirche ja auch ein wichtiges touristischen Zugpferd der Stadt.