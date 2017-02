Haigerloch Erfolgsgeschichte geht weiter

Haigerloch-Owingen. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, hatten sich die beiden Börsen-Gründerväter Hans-Jürgen Stifel und Andreas Beiter im Frühjahr 2016 gesagt und sich mit der Jubiläumsveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen der äußerst beliebten Börse verabschiedet.

Seit 1992 hatten Beiter und Hans-Jürgen Stifel diese "Zusammenkunft" für Sammler und Liebhaber von Eisenbahnen und Miniaturmodellen in organisiert. Meist in der Owinger Eyachtalhalle, aber nach einem Küchenbrand dort und der Sanierung der Halle auch für kurze Zeit in der Haigerlocher Witthauhalle.

Mit den Jahren entwickelte sich die Börse zu einem richtigen Geheimtipp in ganz Süddeutschland. Zwischenzeitlich frequentieren an die 1000 Besucher jährlich dieses Mekka für Miniaturfahrzeuge und Zubehör. Um der großen Nachfrage der Aussteller an einer Teilnahme gerecht zu werden und eine Vielfalt an Angeboten bieten zu können, wurde die Anzahl an Ausstellungstischen pro Aussteller über die Jahre stark eingeschränkt. Dieses Konzept hat sicherlich erheblich zum Erfolg beigetragen.