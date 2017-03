Haigerloch Erfolgreiches Jahr für den TC Trillfingen

In diesem Jahr wird der TCT mit 16 Mannschaften in die Verbandsrunde starten, davon acht Mannschaften bei den Erwachsenen sowie acht Jugendmannschaften in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Haigerloch.

Die sportlichen Erfolge der Saison 2016 stellten Sportwart Thilo Haug und seine Stellvertreterin Magdalena Bock vor. An der Verbandsrunde Winter 2015/16 nahmen zwei Mannschaften teil (Herren und Herren 30), die Sommerrunde bestritt der TCT mit 14 Teams (acht Erwachsenen-Mannschaften und sechs Jugendmannschaften, davon eine SPG Mädchen in Haigerloch und KidsCup U12 in Stetten). Die Erwachsenteams belegten in ihren Ligen vordere Plätze, herausragend war der Aufstieg der Damen 50 in die Oberligastaffel. Dazu kam der Sieg des Duos Daniel Dürr/Kai Krause bei den Stadtmeisterschaften.

Verein erhält in Stuttgart WTB-Anerkennungspreis für gute Jugendarbeit

Über die Jugendarbeit und -sporterfolge informierte Jugendwartin Silke Rehn. In der Sommerspielrunde gelang den Kids Cup U12 ein zweiter Platz in der Bezirksstaffel 1 und den Knaben 1 in der Bezirksstaffel die Vizemeisterschaft. Für 2017 sind insgesamt etwa 60 Kinder und Jugendliche in acht Jugendmannschaften gemeldet. Für seine gute Jugendarbeit erhielt der Verein beim Jugendwartetag beim Porsche-Cup in Stuttgart den Anerkennungspreis des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB).

Der Entlastung des Vorstandschaft durch Ortsvorsteher Hermann Heim folgten Neuwahlen. Für zwei Jahre wurden Kassiererin Simone Heller, Schriftführer Stephan Schmid, die erste Jugendwartin Silke Rehn, Platzwart Daniel Dürr, die Kassenprüferinnen Roswitha Hertkorn und Andrea Braitmaier sowie Mathilde Pitzen als Zuständige für die Reinigung des Vereinsheims im Amt bestätigt.

In diesem Jahr ist der TC Trillfingen vom 21. bis 23. Juli Ausrichter des Tennisturniers für die örtlichen Vereine. Am Dorffest vom 2. bis 3. September beteiligt sich der Tennisclub ebenso.