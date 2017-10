Haigerloch. In den Herbstferien (Montag, 30. Oktober, bis Freitag, 5. November) sind die städtischen Museen (Atomkeller, Kunstmuseum Hurm und Museum Schüz im Pfarrhaus) täglich geöffnet. Und zwar am Montag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. An den beiden Feiertagen am Dienstag und Mittwoch sowie am darauffolgenden Sonntag sind die Museen durchgängig von 10 bis 17 Uhr offen. Danach sind die Museen im November dann nur noch an den Wochenenden offen. Samstags von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags durchgehend von 10 bis 17 Uhr. Die Museen sind vor der Winterpause am Christkindlesmarkt (16. und 17. Dezember) das letzte Mal geöffnet.