Haigerloch Einsatz in schwieriger Steilhanglage

Haigerloch. Die Situation ist ähnlich wie in der Seesteige: In der "Winterhalde" am Butzengraben gibt es eine Vielzahl von Eschen, die durch Pilzbefall und Triebsterben bereits deutlich geschädigt oder schon abgestorben sind. Aber auch ein paar andere geschwächte Bäume müssen entfernt werden. Sonst könnten sie irgendwann zur Gefahr für motorisierte Fahrzeuge oder Radfahrer werden, die sich auf der K 7118 unterhalb der bewaldeten Steilhänge bewegen. Es besteht also Pflicht zur Verkehrssicherung.

Im Gegensatz zur Maßnahme an der Seesteige, ist die Baumfällaktion am Butzengraben aber schon längerfristig geplant. Um sie jedoch umsetzen zu können, hat die Forstverwaltung nur wenig zeitlichen Spielraum. Der fällt jetzt in die Herbstferien. Zwar sind in der nächste Woche gleich zwei Feiertage, aber Revierförster Michael Bauer ist guten Mutes, dass man die Baumfällungen zwischen Montag und Freitag erledigen kann. Vorausgesetzt das Wetter bleibt stabil – immerhin handelt es um 400 Festmeter (200 Meter Hackmaterial, 200 Meter Brennholz). Zur Bewältigung der Arbeit, so ergänzt sein Chef Hermann Schmidt, Leiter des Forstamtes in Hechingen, habe man zusätzliche Arbeitskräfte eingekauft. Die zu fällenden Bäume werden übrigens per Seilwinde nach oben auf eine Wiesenfläche weggezogen und von dort später abtransportiert.

Ganz ohne Einschränkungen ist aber auch dieser Waldarbeitereinsatz nicht möglich. Die Kreisstraße muss nach dem Bahnübergang am Haigerlocher Bahnhof für den Verkehr gesperrt werden, die Zufahrt zum BayWa-Lagerhaus, zur Moschee und zu den Häusern in der Annahalde ist aber möglich, wie Schmidt versichert. Von oben her wird die Straße mit einem quer über die Fahrbahn gelegten Baum gesperrt. Aber erst nach der Einfahrt in den Steinbruch, so dass das Betriebsgelände der Firma Schneider ungehindert angefahren werden kann.