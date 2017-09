Haigerloch Einsätze immer erst mit der Stadt abstimmen

Dem Schulverein Owingen, jedenfalls, der bei der Renovierung eines Klassenzimmers mithelfen wollte, sind entsprechende Arbeiten mit dem Verweis auf den Unfall in Hart untersagt worden. So stellte es zumindest der Schulvereinsvorsitzende Mathias Schütz in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung am Dienstag dar. Für ihn war es wichtig, von der Stadtverwaltung zu erfahren, ob der Gemeinderat die Untersagung ehrenamtlicher Arbeit unterstützt und welche Arbeiten in Zukunft überhaupt noch ehrenamtlich ausgeführt werden dürfen.

Die Enttäuschung darüber, dass der Schulverein eingebremst wurde, war aus seinen Worten herauszuhören. Es ging nämlich darum, in den Sommerferien den Teppichboden auszutauschen und die Wände zu streichen. Genügend bereitwillige Helfer waren wohl vorhanden und mit der Firma Wohn-Schick hatte der Verein auch einen Sponsor gefunden. Der Verein wurde in seinem Tatendrang aber gestoppt.

Doch offenbar ist der Fall in Owingen ein bisschen anders gelagert, zumindest ließ die Antwort von Bürgermeister Heinrich Götz eine solche Interpretation zu. Grundsätzlich, so der Bürgermeister, schätze er die ehrenamtliche Arbeit und wolle diese auch nicht abwürgen. Aber es gehe darum, solche Aktionen im Vorfeld besser abzustimmen und mit dem Städtischen Bautechniker Bernd Wannenmacher abzusprechen.