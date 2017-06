Haigerloch Einfach Teil der "normalen" Gesellschaft sein

Initiatorin Friederike Eibach begrüßte die Gäste. Ihre Mutter Bergith Eibach las zum Einstieg in den Abend eine Geschichte vor, die treffend die Situation von Pflegebedürftigen beschrieb: Die von Hannes Beinlos, der durch einen Motorsägenunfall beide Beine verliert und danach in eine tiefe Depression verfällt, weil seine Bekannten sich von ihm zurückziehen und ihn nicht mehr an ihren Aktivitäten teilhaben lassen. Ein Psychiater rät ihm daraufhin, neue Bekannte unter "Seinesgleichen" zu suchen. Daraufhin packt Hannes Beinlos seine Motorsäge und sägt seinen früheren Freunden ebenfalls die Beine ab.

Diese Erfahrung des Ausgegrenztseins habe sie selber gemacht, so Friederike Eibach, Mutter einer schwer behinderten Tochter. Ihr Wunsch und der andere Pflegender sei es, in der Gesellschaft zu sein. Das will die Arztfachhelferin mit dieser Selbsthilfegruppe erreichen. Außerdem will die Gruppe ganz praktische Hilfe, etwa beim Stellen von Anträgen und Ausfüllen von Formularen, geben.

Stadtrat Konrad Wiget nannte die Selbsthilfegruppe einen Gewinn für die Stadt. Er wandte sich gegen Gleichmacherei und plädierte dafür, die Scheu gegenüber Behinderten aufzugeben und mit ihnen normal zusammen zu leben. In Bezug auf den Namen der Gruppe sagte Wiget, ein Zahnrad treibe an, halte in Bewegung und könne Dinge verlangsamen und beschleunigen. "Es ist gut, dass jemand den Mut zu diesem Schritt gefunden hat", so Wiget.