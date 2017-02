Haigerloch Einen schlafenden Riesen besucht

Verkehrsminister Winfried Hermann leitete die Teildelegation "Smart City", zu der auch Theben-Vorstand Sell gehörte. Beim Besuch verschiedener Infrastrukturprojekte ging es vor allem um die Themen Abwasser, Abfall und Energieeffizienz. Im Bereich Energiewende und Smart Metering gehören Theben seit Jahren zu den führenden Unternehmen in Deutschland.

"Unser Smart Meter Gateway CONEXA soll ein wichtiger Baustein in der Energiewende werden. Im Bereich Entwicklung und Produktion des Gateways sind wir auf der Zielgeraden und stehen kurz vor dem Durchbruch", so Vorstand Sell. Davon konnte sich auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei ihrem Besuch in der Entwicklungszentrale in Haigerloch überzeugen. Im Lauf der Woche erwartet zudem Theben-Vorstand Paul Schwenk zudem den Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß, der sich einen Eindruck von der neuen Smart-Meter-Gateway-Produktion verschaffen möchte.

So verlockend das enorme Wachstumspotenzial des "schlafenden Riesen" Indien auch klingt, es erfolgreich zu nutzen ist kein Spaziergang. Das wussten Vertreter der in Mumbai und Pune tätigen Unternehmen wie Schmalz, Daimler, Bosch, Lapp oder Kärcher zu berichten. Sich in Indien erfolgreich anzusiedeln ist gar nicht so einfach: Es braucht Respekt, Kontakte und eine Menge Geduld, um sich durch die indische Bürokratie zu kämpfen. Ministerpräsident Kretschmann betonte zum Abschluss der Reise, dass es in Indien nicht nur auf das "Know-how" ankäme, sondern auf das "Know-who". "Dazu hat die Reise in jedem Fall einen guten Beitrag geleistet", meinte Thomas Sell.

Abschluss der siebentägigen Delegationsreise war das Weinfest in Mumbai, der Partnerstadt Stuttgarts.