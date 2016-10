Haigerloch "Einen guten Draht zu den Leuten gefunden"

Denn der aus Rielasingen-Arlen nahe des Bodensees stammende Pfarrer hatte am 26. September sein 25-jähriges seelsorgerisches Wirken in den Pfarreien Trillfingen, Bad Imnau und Hart feiern dürfen. Damit ist er länger im Trillfingen Pfarrer als einer seiner Vorgänger Franz Xaver Schmider (22 Jahre), Norbert Kirchmann (drei Jahre) oder Pater Paul Chummar Chittilappilly (fünf Jahre).

Dieter Mayer selbst wollte sein Dienstjubiläum nicht an die große Glocke hängen, seine Pfarrgemeinde dagegen das bemerkenswerte Datum nicht so einfach vorbeistreichen lassen. Also ergriff der frühere Vorsitzende des Trillfinger Pfarrgemeinderates, Martin Beuter, im Namen der Pfarrgemeinde am Ende des Gottesdienstes das Wort. Er erinnerte daran, wie Dieter Mayer am 26. September 1991 zusammen mit seiner damaligen Haushälterin Maria Kieferle ins Trillfinger Pfarrhaus einzog und er als Mesner den neuen Pfarrer damals mit nächtlichem Glockengeläut begrüßte.

Mit seiner humorvollen Art habe sich der Pfarrer schnell in Trillfingen eingelebt und einen guten Draht zu den Leuten gefunden, meinte Beuter. Die anstehenden Aufgaben, so Martin Beuter weiter, habe der neue Pfarrer schnell angepackt und den Pfarrgemeinderat mit ins Boot genommen. Dabei habe Mayer durchaus gezeigt, dass er auch Krisen meistern könne. Als Beispiel für schwierige Situationen nannte Beuter die Schließung und anschließende Totalsanierung und Wiedereröffnung des Trillfinger Kindergartens oder die zusätzliche Belastung, als die neue Seelsorgeeinheit Eyachtal gebildet wurde. Pfarrer Mayer bekam damals neben Trillfingen, Bad Imnau und Hart noch die Pfarreien Stetten und Owingen dazu.