Haigerloch Einen Blick für das Mögliche eröffnen

Pfarrer Storost hat einen Bericht über alle Seelsorgefelder der Einheit erstellt, dazu gehören Kirchenchöre, Fördervereine, Altenwerke, Ministranten, Pfadfinder und Jugendgruppen sowie kirchliche Kindergärten. Hier fließen auch die Ergebnisse des Selbstbewertungsteams ein. Dekan Halter bekommt diesen Bericht vier Wochen vor der Visitation. Nach der Visitation schreibt er seinerseits einen Bericht über die gewonnenen Erkenntnisse. Beide Berichte gehen dann nach Freiburg.

"Es geht jetzt vor allem um eine Bestandsaufnahme", erklärt Storost. Was besteht, was wird sein, welche Entwicklungen gibt es? Der Aufwand, so ist der Pfarrer überzeugt, lohnt sich, denn man könne nicht "weiterwurschteln wie bisher mit der Begründung "Das war schon immer so!". "Die Leute laufen den Kirchengemeinden weg, die Gesellschaft verändert sich, auch in Haigerloch". Die Pfarrgemeinden würden sich von manchem verabschieden müssen,so zum Beispiel auch von den Weißen Vätern.

Ziel der Visitation ist es, Aufmerksamkeit für das Mögliche zu gewinnen, so der Pfarrer. Die Menschen sollten in ihren Fähigkeiten unterstützt werden, Ehrenamtliche fortgebildet werden und vor allem Wertschätzung erfahren. Neue Aufgaben, wie etwa die Integration von Flüchtlingen, würden auf die Pfarrgemeinden zukommen.

Der Pfarrgemeinderat wird mit den Ergebnissen der Visitation im März 2017 in Klausur gehen und eine Pastoral-Konzeption erstellen, die die Ausrichtung der pastoralen Arbeit gemäß den Erfordernissen der Zeit formulieren soll.