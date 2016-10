Haigerloch Einem Menschen Hoffnung gegeben

Haigerloch-Trillfingen. (sf) Unter dem Motto "Fußballhelden gesucht" und "Teamgeist beweisen", hatte der TSV am 18. August 2015 an der Aktion teilgenommen. Im Trillfinger Sportheim konnte er 56 potenzielle Neuspender für die DKMS, gewinnen. Der Vorstandschaft des TSV war es ein Anliegen, Spieler und Vereinsmitglieder auch für solche Themen zu sensibilisieren.

Fast ein Jahr danach hat der TSV mit Tim Schumacher seinen "Fußballhelden" gefunden hat. Der 25-jährige Tim, studierter Softwareberater, wurde vor zwei Monaten von der DKMS kontaktiert, dass er als möglicher Stammzellenspender in die engere Auswahl kommen könnte. Nach weiteren Tests und Blutuntersuchungen wurde Tim die Nachricht übermittelt, dass er als perfekter Spender identifiziert worden ist. Die eigentliche Stammzellenspende wurde nach weiteren Untersuchungen am 28. September in Tübingen durchgeführt. Dabei war ein wichtiger Bestandteil der Behandlung die Anwendung der Granocyte-Injektionen, die zu einer Vermehrung der Stammzellen im Körper führen. Während der Spende wurde Tim fünf Stunden lang an eine Maschine angeschlossen, die ihm aus dem rechten Arm Blut entnahm und über den linken Arm das gefilterte Stammzellenblut wieder zuführte.

"Nach der Behandlung fühlt man sich ein wenig schlapp und kraftlos, aber sonst war alles in Ordnung und kein Problem", meinte Tim einen Tag später.