Haigerloch Eine vergnügte Gesellschaft

Es sei auch von Anfang an festgelegt worden, dass man alle drei Wochen immer dienstags zusammenkomme. Dies, so Stier stolz, habe sich bis heute bewährt.

Regelmäßige Wanderungen, einige Betriebsbesichtigungen und auch zahlreiche Ausflüge hat der Rentnertreff Gruol in den vergangenen 20 Jahren unternommen und die abwechslungsreichen Angebote sprächen Menschen im Alter von 60 bis 90 Jahren an, so Alfred Stier weiter.

Ganz besonders hob er die Arbeit von Organisator Engelbert Schneider hervor Ihm und dessen Frau Gertrud dankte er im Namen der Rentner mit einem Geschenk und gab der Hoffnung Ausdruck, dass Engelbert Schneider sein Amt auch in den kommenden Jahren so vorzüglich ausüben könne.

Bei Kaffee, Kuchen, kühlen Getränken und allerlei Herzhaften, was später auf dem Holzkohlegrill brutzelte, wurde es ein vergnüglicher Nachmittag bei dem die Stunden wie im Flug vergingen.

Zur Unterhaltung trug nicht nur Eugen Sum mit seinem Akkordeon bei, sondern auch ein Auftritt von drei Rentnern, die den "Bajazzo" besangen. Manches Volks- und Heimatlied wurde zudem im Chor angestimmt. Für Heiterkeit sorgte eine Schätzfrage: Es galt, das Gewicht, das Engelbert Schneider auf die Waage bringt, zu tippen. Dafür gab es hübsche kleine Preise.