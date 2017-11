Haigerloch Eine Reise zu den Wurzeln der eigenen Familiengeschichte

Der am 23. April 1912 in Tübingen geborene Siegfried Bernheim lebte bis zum 21. November 1938 in Haigerloch, dann emigrierte her zusammen mit sechs weiteren Mitgliedern der Familie Bernheim nach Uruguay. Dort kam drei Jahre später, im Jahre 1941, Tochter Nitza zur Welt. Die heute 76-Jährige ist schließlich von Uruguay nach Israel ausgewandert, wo sie den heute 82-jährigen Bauingenieur Mordechai Zalmon heiratete.

Die beiden haben gemeinsam zwei Söhne (Shimon und Yair) sowie eine Tochter (Abigail), die ihre Eltern auf der Reise nach Haigerloch begleiteten. Die Kinder wiederum nahmen einen Teil ihrer Kinder mit, so dass am Ende drei Generationen der Zalmons die Stadt kennenlernten, wo der Vater, Großvater und Ur-Großvater einst seine Kindheit und jungen Jahre verbracht hatte.

Für Nitza Zalmon (Bernheim) war es allerdings nicht der erste Besuch im Felsenstädtle. Die ausgebildete technische Bibliothekarin war 1968, also vor fast 50 Jahren, schon einmal hier.