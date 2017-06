Haigerloch Eine Reise in die Zeit um das Jahr 1850

In der zweiten Hälfte ihres Auftritts wartete sie mit einem Gedicht über "Drei Balinger Spitzbuben" auf, und auch bei "S’Käsperle und der Vier-Uhr-Ruf" handelte es sich um ein Gedicht. Diesen Nachtwächter mit dem Spitznamen "S’Käsperle", so versicherte Gretel Kommer, habe es so wie die drei Spitzbuben wirklich gegeben.

Weiter servierte sie ein Gedicht über einen Nachttopf ("Der Pottschamber") und gemeinsam mit ihrem Gatten Roland derbe Sprüche. Roland Kommer sang zudem das Lied "Ey, du Mädchen vom Lande". Am Abend freuten sich die Anwesenden dann – passend zum Auftritt der Bauersfrau – über ein Bauernvesper.