Haigerloch Eine Reise durch Zeiten und Orte

Entsprechend dem Motto "Chaos in der Vergangenheit – denn Minis reisen durch die Zeit" wurde beim Treffen an der Kirche in Gruol die Zeitmaschine angeworfen und die Minis mit einem kurzen Gebet auf die Reise geschickt. In Tennenbronn angekommen, wurde mit Hilfe der Familie Feuerstein – dargestellt von den Oberminis – in Steinzeitmanier das Freizeitheim Altenburg bezogen.

Nachmittags kam Dekanatsjugendreferentin Stefanie Wimmer zu Besuch und hatte für die Minis eine spannende Steinzeitrallye vorbereitet. Zum Abendessen wurde in die Antike gewechselt und abends noch ein zum Motto passender Film angeschaut.

Am zweiten Lagertag ging es im Mittelalter weiter, was sich gleich beim Wecken bemerkbar machte: Der König zog mit seinem ganzen Hofstaat samt Hofnarr durch die Zimmer. Nach dem Frühstück ging es zu den Vogtsbauernhöfen in Gutach, wo eine Führung gebucht war. Gemeinsam wurden hierbei Wurfsäcke gebastelt. Beim Abendprogramm genoss man mit Grillen, Spielen und Singen am Lagerfeuer das schöne Sommerwetter.