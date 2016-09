Haigerloch/Bisingen. Eine Leichtverletze und Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro sind laut Polizei das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Samstag auf der Bundesstraße 463 bei der Gaststätte "Kühler Grund" ereignet hat. Wie die Polizei weiter mitteilt, war ein 25-jähriger Autofahrer gegen 13.25 Uhr in Richtung Bisingen unterwegs und erkannte die vor ihm langsam fahrenden Fahrzeuge zu spät. Trotz Vollbremsung fuhr er auf den vorausfahrenden Wagen einer 37-Jährigen auf. Durch die Wucht wurde das Fahrzeug auf einen weiteren Wagen aufgeschoben. Eine Mitfahrerin in diesem Fahrzeug wurde hierbei leicht verletzt.