Nach zwölf Stunden Fahrt war’s geschafft Am Donnerstagabend trafen 50 französische Jugendliche aus Noyal-sur-Vilaine und ihre Begleiter in Haigerloch ein. Die Gäste aus der Partnerkommune in der Bretagne verbringen hier das Wochenende. Gestern machte die Delegation, zu der auch Ann Carré, Vorsitzende des Partnerschaftskommitees in Noyal gehört, einen Ausflug in den Europapark. Heute sollen sie beim 24-stündigen Live-Action-Rollenspiel des LARP-Clubs bei Bittelbronn mitmachen. Damit die Verständigung auch gut klappt, fungiert wieder einmal der Wahl-Haigerlocher Yves Opizzo als Dolmetscher. Foto: Becker