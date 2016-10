Haigerloch Eine äußerst wertvolle "Bürgeraktion"

Die Blutspenderehrung, so Bürgermeister Götz, sei daher nicht nur als Dank für die Spender sondern auch gleichzeitig als Aufruf an die Bevölkerung zu sehen, sich an dieser großen "Bürgeraktion" zu beteiligen.

Götz bedankte sich beim DRK Haigerloch für die immer gute Organisation der dreimal jährlich stattfindenden Blutspendetermine und überreichte dann zusammen mit DRK-Bereitschaftsleiter Thomas Fischer die Ehrennadeln und kleine Präsente an die Vielfach-Spender. Thomas Fischer kündigte dabei als nächsten Spendetermin in der Witthauhalle den Freitag, 4. November, an.

Ein interessanter Film nach der Ehrung ermöglichte einen Einblick in die Aufgaben und Zusammensetzung des Blutes im menschlichen Körper sowie über die komplizierte aber gut erforschte Blutübertragung zur Lebensrettung